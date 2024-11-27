Житель Забайкалья хотел купить страуса и потерял 95 тысяч рублей

Житель Краснокаменска из Забайкальского края хотел создать страусиную ферму, но нарвался на аферистов. 52-летний мужчина нашел в Интернете объявление о продаже британских страусов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
— Он признался, что разводить птиц было его давней мечтой, и низкая цена, указанная в объявлении, подтолкнула мужчину к ее исполнению. Связавшись со лже-продавцом, потерпевший перевел предоплату за восемь страусов в сумме 60 тысяч рублей, — поделились в ведомстве.
После оплаты мошенники поведали, что птицам нужен определенный корм, который они любезно могут привезти. Разными ухищрениями обманщики на протяжении месяца выманивали деньги у сибиряка. Суммарно он потерял более 95 тысяч рублей. Сейчас заведено уголовное дело.