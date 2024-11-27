Под Омском задержали водителя, сбившего ребенка

Сегодня днем, 27 ноября, на 13-м километре автодороги Омск-Русская Поляна водитель «каблучка» сбил 13-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся, пострадавшего подростка госпитализировали.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, виновного в ДТП водителя нашли. 66-летнего автолюбителя задержали в поселке Новоомский. Сотрудникам ГИБДД мужчина сообщил, что не успел среагировать на появившегося на переходе подростка, а от помощи, мол, мальчик отказался.
На нарушителя заведено сразу несколько административных дел по статьям: «невыполнение обязанностей в связи с ДТП», «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «проезд на запрещающий сигнал светофора».
Ему грозит крупный штраф и лишение прав сроком на 1 год, также он будет обязан компенсировать подростку причиненный вред.
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