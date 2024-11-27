Под Омском задержали водителя, сбившего ребенка

На нарушителя заведено сразу несколько административных дел по статьям: «невыполнение обязанностей в связи с ДТП», «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «проезд на запрещающий сигнал светофора».