В Зеленодольске на предприятии погиб 37-летний промышленный альпинист

По предварительной информации, это произошло в 10:00, когда мужчина выполнял монтажные работы на строящемся объекте. В один из моментов он оступился и упал на бетонный пол. Его оперативно доставили в больницу. Однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.