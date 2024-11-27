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В Зеленодольске на предприятии погиб 37-летний промышленный альпинист

Он упал с четырехметровой высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольске на предприятии погиб 37-летний промышленный альпинист. Он упал с четырехметровой высоты, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительной информации, это произошло в 10:00, когда мужчина выполнял монтажные работы на строящемся объекте. В один из моментов он оступился и упал на бетонный пол. Его оперативно доставили в больницу. Однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в Казани строитель погиб, упав с 13 этажа во время демонтажных работ. У него порвался страховочный пояс.

Прокуратура