Два человека погибли в тройном ДТП в Дзержинске

Днем 27 ноября в Дзержинске произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекции Нижегородской области.
Около 15.20 на проспекте Циолковского 25-летний водитель Mitsubishi при перестроении столкнулся с Renault — от удара тот выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем BMW.
В результате погибли водитель и пассажир французского авто. Они скончались до приезда скорой помощи.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Напомним, за предыдущую неделю на дорогах Нижегородской области погибли восемь человек.