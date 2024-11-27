Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в тройном ДТП в Дзержинске

Авария произошла днем 27 ноября.

Источник: ГИБДД по Нижегородской области

Днем 27 ноября в Дзержинске произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекции Нижегородской области.

Около 15.20 на проспекте Циолковского 25-летний водитель Mitsubishi при перестроении столкнулся с Renault — от удара тот выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем BMW.

В результате погибли водитель и пассажир французского авто. Они скончались до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Напомним, за предыдущую неделю на дорогах Нижегородской области погибли восемь человек.