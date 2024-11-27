Убийца, забивший 17-летнюю девушку в сарае со свиньями, ещё и изнасиловал её

Там заявили, что 23 ноября 2024 года подозреваемый, будучи пьяным, захотел отомстить отцу погибшей и взял нож, а также берёзовое полено, чтобы забить его скот. Там он встретил девушку, кормившую животных. Он стал угрожать ей ножом, затем между ними завязалась борьба. Схватив палку, злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, та потеряла сознание. После этого мужчина совершил в отношении девушки «иные действия сексуального характера», забрал её телефон и сбежал.