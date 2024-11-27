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Очевидец обнаружил ее лежавшей на земле: шестилетняя девочка упала с третьего этажа жилого дома в Уфе

В Уфе 6-летняя девочка выпала из окна третьего этажа.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 27 ноября, в Уфе в результате ЧП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент произошел в доме № 88 по улице Богдана Хмельцкого. Из окна третьего этажа выпала шестилетняя девочка. Согласно предварительной информации, она была вместе с папой и в какой-то момент открыла окно, а затем облокотилась на москитную сетку.

Сетка не выдержала, и девочка рухнула вниз. Лежавшего на земле ребенка обнаружил очевидец, который вызвал по телефону сотрудников экстренной службы.

К счастью, девочка осталась жива. На машине скорой помощи ее доставили в больницу для обследования.

Сотрудники УГЗ столицы Башкирии призвали родителей соблюдать внимательность, не позволять маленьким детям самостоятельно открывать окна и не оставлять их без присмотра даже на непродолжительный срок.

— Любая секунда, когда ребенок остался без вашего внимания, может стать последней в его жизни. Чтобы избежать беды, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы, — заявили в экстренной службе.

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