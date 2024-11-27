Очевидец обнаружил ее лежавшей на земле: шестилетняя девочка упала с третьего этажа жилого дома в Уфе

Сегодня вечером, 27 ноября, в Уфе в результате ЧП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Инцидент произошел в доме № 88 по улице Богдана Хмельцкого. Из окна третьего этажа выпала шестилетняя девочка. Согласно предварительной информации, она была вместе с папой и в какой-то момент открыла окно, а затем облокотилась на москитную сетку.
Сетка не выдержала, и девочка рухнула вниз. Лежавшего на земле ребенка обнаружил очевидец, который вызвал по телефону сотрудников экстренной службы.
К счастью, девочка осталась жива. На машине скорой помощи ее доставили в больницу для обследования.
Сотрудники УГЗ столицы Башкирии призвали родителей соблюдать внимательность, не позволять маленьким детям самостоятельно открывать окна и не оставлять их без присмотра даже на непродолжительный срок.
— Любая секунда, когда ребенок остался без вашего внимания, может стать последней в его жизни. Чтобы избежать беды, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы, — заявили в экстренной службе.
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