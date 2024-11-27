Очевидец обнаружил ее лежавшей на земле: шестилетняя девочка упала с третьего этажа жилого дома в Уфе

— Любая секунда, когда ребенок остался без вашего внимания, может стать последней в его жизни. Чтобы избежать беды, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы, — заявили в экстренной службе.