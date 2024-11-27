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Не стали сообщать в МЧС: в Башкирии мужчина погиб в загоревшемся доме

Житель Башкирии погиб в пожаре, о котором не сообщили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 ноября, в Благовещенском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась в деревне Седяш. Здесь загорелся жилой дом, но сообщений о ЧП сотрудникам МЧС не поступало. На следующий день случившемся сообщил глава сельского совета.

Прибывшие огнеборцы обнаружили на месте полностью уничтоженный огнем дом. В ходе осмотра пепелища дознаватель МЧС России обнаружил труп мужчины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина пожара. На месте также работают сотрудники Следственного комитета.

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