Выяснились детали стрельбы в центре Москвы

Как удалось выяснить «МК», полицию вызвал инспектор МАДИ, который стал невольным свидетелем инцидента. Незадолго до этого в кафе «Кофемания» пришла компания из 5−7 человек. Все они предположительно кавказской национальности. В какой-то момент между мужчинами начался конфликт. Официант попросил их выйти, и мужчины покинули кафе, после чего отправились во дворы. Через пару минут находившийся неподалеку инспектор услышал с той стороны выстрелы. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники полиции и медики. Однако на месте происшествия они сразу же никого не обнаружили.