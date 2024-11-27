Поджег обоих: в Туймазах из-за ревности до смерти избил мужчину и чуть не зарезал его знакомую

В башкирском городе Туймазы задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
В отделение полиции поступила информация о пожаре в квартире дома на улице имени 70-летия Октября. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тело хозяина квартиры. Характер травм говорил о том, что смерть была насильственной.
Все случилось на позапрошлой неделе — в ночь с 16 на 17 ноября. Согласно предварительным данным, житель Шаранского района (ранее был неоднократно судим за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, хищения и другие преступления) повстречал на улице 54-летнюю знакомую и предложил ей выпить спиртного. После небольшой посиделки женщина предложила перебраться в квартиру ее знакомого. Так, втроем дома у 58-летнего туймазинца компания продолжила выпивать.
В какой-то момент женщина ушла в другую комнату, и тут между мужчинами вспыхнул конфликт из-за ревности к ней. Подозреваемый ударил хозяина квартиры по голове табуреткой, тот рухнул на пол, и злоумышленник еще несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой с алкоголем.
Подозреваемый уже было хотел уйти, но его остановила собутыльница. Она встала на его пути, и мужчина избил ее до потери сознания и ударил ножом в бедро.
— Когда она потеряла сознание, он вылил на обоих потерпевших остатки спиртного и поджег, после чего скрылся. Соседи вовремя заметили задымление, вынесли женщину из квартиры и вызвали скорую помощь и пожарных, — рассказали в МВД.
После преступления злоумышленник пошел искать себе другую компанию для распития спиртного. Избитую женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, а мужчину спасти не удалось.
Подозреваемого спустя время задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.
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