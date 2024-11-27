Поджег обоих: в Туймазах из-за ревности до смерти избил мужчину и чуть не зарезал его знакомую

Все случилось на позапрошлой неделе — в ночь с 16 на 17 ноября. Согласно предварительным данным, житель Шаранского района (ранее был неоднократно судим за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, хищения и другие преступления) повстречал на улице 54-летнюю знакомую и предложил ей выпить спиртного. После небольшой посиделки женщина предложила перебраться в квартиру ее знакомого. Так, втроем дома у 58-летнего туймазинца компания продолжила выпивать.