В Ростовской области двое мужчин сели на девять лет за сбыт наркотиков

26-летний и 23-летний мужчины организовали в частном доме нарколабораторию. Известно, что жилье было арендованное. Во время обыска правоохранители обнаружили в доме 31 килограмм синтетических наркотиков. Мужчины работали на один из интернет-магазинов. Крупные партии они сбывали с помощью закладок. В отношении них завели уголовные дела по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»".