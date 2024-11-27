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В Ростовской области двое мужчин сели на девять лет за сбыт наркотиков

В Ростовской области двое мужчин в частном доме сделали нарколабораторию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое мужчин сели на девять лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону 27 ноября.

26-летний и 23-летний мужчины организовали в частном доме нарколабораторию. Известно, что жилье было арендованное. Во время обыска правоохранители обнаружили в доме 31 килограмм синтетических наркотиков. Мужчины работали на один из интернет-магазинов. Крупные партии они сбывали с помощью закладок. В отношении них завели уголовные дела по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»".

Мужчин приговорили к девяти годам колонии строгого режима.