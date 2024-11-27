Два человека погибли и четыре ранены в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно

При этом почти в то же время на Витебщине произошло еще одно смертельное ДТП. Рядом с деревней Калиново в Витебском районе 64-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик «Вольво». На месте скончалась 61-летняя пассажирка легковушки. Водитель и 59-летняя пассажирка доставлены в больницу.