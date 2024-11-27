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Два человека погибли и четыре ранены в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно

Два человека погибли в двух ДТП на Витебщине, произошедших почти одновременно.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли и четверо ранены в двух жестких ДТП, которые произошли в Витебской области практически одновременно, сообщили в МВД.

Первая авария произошла 27 ноября на трассе М-8, направлением Витебск — Гомель — граница Украины. Так, на 179-м километре автодороги, вблизи деревни Антоновка, что в Оршанском районе, буксируемый «Опель», за рулем которой была 40-летняя женщина, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном», которым управлял 51-летний мужчина.

Водитель «Фольксвагена» погиб на месте, 23-летний пассажир «немца», а также водитель «Опеля» с травмами госпитализированы.

Буксируемый автомобиль Opel выехал на встречку во время движения. Фото: МВД.

При этом почти в то же время на Витебщине произошло еще одно смертельное ДТП. Рядом с деревней Калиново в Витебском районе 64-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик «Вольво». На месте скончалась 61-летняя пассажирка легковушки. Водитель и 59-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Кроме того, женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем.

Еще пограничники с ОМОНом задержали двух владельцев беспилотников на Гродненщине: «Один БПЛА был дома, второй — в гараже».