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Момент стрельбы у «Кофемании» на Большой Никитской

На кадрах видно как один из мужчин бьет другого, после чего второй достаёт пистолет стреляет в него.

Источник: РИА "Новости"

Стрельба произошла в районе 19:50 — 20:05. Сейчас полиция разыскивает пять человек.

На месте нашли гильзы. Конфликт начался между двумя группами людей. Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды.