Момент стрельбы у «Кофемании» на Большой Никитской

Стрельба произошла в районе 19:50 — 20:05. Сейчас полиция разыскивает пять человек.
На месте нашли гильзы. Конфликт начался между двумя группами людей. Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды.
На кадрах видно как один из мужчин бьет другого, после чего второй достаёт пистолет стреляет в него.
Стрельба произошла в районе 19:50 — 20:05. Сейчас полиция разыскивает пять человек.
На месте нашли гильзы. Конфликт начался между двумя группами людей. Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды.