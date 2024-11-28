В Волгограде загорелся расселенный после взрыва пятиэтажный дом на Титова

Напомним, взрыв из-за утечки газа прогремел в Краснооктябрьском районе Волгограда ранним утром 21 апреля 2023 года. После возник пожар. Две квартиры были полностью разрушены взрывной волной, еще три сильно пострадали. Пострадала несущая стена, разрушены перекрытия. Стекла выбило и в соседних домах. К счастью, обошлось без жертв. Сначала дом хотели восстановить, но в итоге губернатор решил, что здание будут полностью расселять и сносить.