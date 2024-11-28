В Волгограде загорелся расселенный после взрыва пятиэтажный дом на Титова

В признанном аварийным пятиэтажном доме в Волгограде вечером 27 ноября произошло возгорание. Пожар возник в квартире на третьем этаже в доме на улице Титова, 9 — в том самом разрушенном подъезде, где в прошлом году взорвался газ, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал похожий на взрыв хлопок.
Пострадавший дом давно расселили. От газа, электричества его отключили. Но видимо, он не пустует. К месту ЧП сразу прибыли несколько пожарных расчетов и машин скорой помощи. Осколки стекла и обгоревшие вещи разлетелись вокруг пятиэтажки.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в 18.01 возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. После пожарные еще почти два часа проливали горевшую квартиру. В 19.49 объявили ликвидацию пожара.
Напомним, взрыв из-за утечки газа прогремел в Краснооктябрьском районе Волгограда ранним утром 21 апреля 2023 года. После возник пожар. Две квартиры были полностью разрушены взрывной волной, еще три сильно пострадали. Пострадала несущая стена, разрушены перекрытия. Стекла выбило и в соседних домах. К счастью, обошлось без жертв. Сначала дом хотели восстановить, но в итоге губернатор решил, что здание будут полностью расселять и сносить.