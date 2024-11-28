Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди… Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась. Я там падала с балкона — это чума. А если говорить серьезно, то это один из лучших концертов, я в такой эйфории, мне так понравилось», — рассказывает певица на опубликованном в ее Telegram-канале видео.