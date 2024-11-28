Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, сообщила РИА Новости одна из зрительниц, Евгения.
«Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась — в конце концов продолжила петь», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, закончив песню, Арбенина обратилась к зрителям с вопросом: «Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?» Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения.
Комментарием представителей Арбениной по поводу случая на концерте РИА Новости пока не располагает.
При этом позднее сама Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что концерт в Петербурге оказался одним из лучших ее выступлений.
«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди… Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась. Я там падала с балкона — это чума. А если говорить серьезно, то это один из лучших концертов, я в такой эйфории, мне так понравилось», — рассказывает певица на опубликованном в ее Telegram-канале видео.