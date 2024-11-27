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В ДТП на западе Азербайджана погибли шесть человек

Кроме того, по данным МЧС республики, пострадал подросток.

БАКУ, 27 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на западе Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, ДТП произошло на территории Товузского района.

«Спасатели извлекли из деформированных транспортных средств тела шести человек. В аварии пострадал также подросток, который госпитализирован», — говорится в информации.

Как сообщило азербайджанское информационное агентство APA по ссылкой на Минобороны страны, из шести погибших пятеро являлись военнослужащими. Уточняется, что они погибли во внеслужебное время. Начато расследование причин ДТП.