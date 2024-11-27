В ДТП на западе Азербайджана погибли шесть человек

БАКУ, 27 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на западе Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, ДТП произошло на территории Товузского района.
«Спасатели извлекли из деформированных транспортных средств тела шести человек. В аварии пострадал также подросток, который госпитализирован», — говорится в информации.
Как сообщило азербайджанское информационное агентство APA по ссылкой на Минобороны страны, из шести погибших пятеро являлись военнослужащими. Уточняется, что они погибли во внеслужебное время. Начато расследование причин ДТП.