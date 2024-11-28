На женщину-таксиста напали в Акмолинской области

Преступление произошло 26 ноября на территории Целиноградского района. По словам потерпевшей, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, напал на неё во время поездки и совершил противоправные действия. После нападения злоумышленник забрал у жертвы наличные деньги, мобильный телефон и оставил её в поле, угнав автомобиль. Добравшись до ближайшего населённого пункта, женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.