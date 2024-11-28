В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы

Участники стрельбы, произошедшей в центре Москвы, предположительно, могли скрыться на трех автомобилях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В настоящий момент ведется поиск подозреваемых. Известно, что один из разыскиваемых автомобилей имеет дагестанские государственные номера.
По предварительным данным, конфликт вспыхнул между двумя посетителями в одном из кафе. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» и продолжает расследование случившегося.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу на Большой Никитской улице в центральной части Москвы. Участники произошедшего скрылись, информации о пострадавших на данный момент нет.