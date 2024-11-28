Цыганка из Челябинска стала многодетной матерью, подделав документы

За подобное преступление её могут ждать штрафы и исправительная колония.
Мошенницу, прикидывавшуюся матерью двоих детей, разоблачили сотрудники УМВД по Челябинской области. Как сообщили представители ведомства, 29-летняя девушка цыганской национальности не только врала о том, что занимается воспитанием несовершеннолетних, но и получала с этого немалую выгоду.
По версии следствия, подделав некоторые документы, она смогла получить средства в рамках нацпроекта «Демография», а также некоторые другие пособия, направленные на поддержку материнства. За несуществующих детей цыганке выплатили больше 2,5 миллионов рублей. Но этого девушке было мало. Она взяла кредит и обратилась в органы государственной поддержки, чтобы они погасили ипотеку будущей «многодетной матери» — женщина заявила, что готовится рожать третьего ребёнка.
На ситуацию обратили внимание правоохранительные органы. В отношении «матери» несуществующих детей возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Все материалы, собранные правоохранителями, для обвинительного заключения направлены в прокуратуру.