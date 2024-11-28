Цыганка из Челябинска стала многодетной матерью, подделав документы

По версии следствия, подделав некоторые документы, она смогла получить средства в рамках нацпроекта «Демография», а также некоторые другие пособия, направленные на поддержку материнства. За несуществующих детей цыганке выплатили больше 2,5 миллионов рублей. Но этого девушке было мало. Она взяла кредит и обратилась в органы государственной поддержки, чтобы они погасили ипотеку будущей «многодетной матери» — женщина заявила, что готовится рожать третьего ребёнка.