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Над Брянской областью уничтожили пять БПЛА

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто не пострадал и разрушений в месте падения беспилотника зафиксировано не было.

По словам Богомаза, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обломки украинского беспилотника упали на приют для животных накануне вечером, погибли и ранены собаки. Минимум 5 собак погибли. Сейчас в клинике находятся 11 питомцев.