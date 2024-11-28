Два украинских FPV-дрона атаковали белгородское село

Два украинских FPV-дрона нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе, расположенном в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Информацию о произошедшем он опубликовал в своем Telegram-канале, уточнив, что ситуация находится под контролем.

По его словам, в результате атаки были повреждены кровля, выбиты окна и разрушено чердачное помещение.