Костанаец разбил стекло в офисе партии Amanat

Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения полицейского центра оперативного управления. Судя по видео, мужчина после посиделки в кафе с друзьями шёл мимо здания и, увидев своё отражение в стекле, умышленно разбил его. После этого он попытался скрыться через дворы.