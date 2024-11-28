СК: Причастный к гибели девушки в Ужурском районе еще и надругался над жертвой

«Налетчик схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. После этого он совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера. Затем фигурант забрал с места происшествия телефон девушки и, понимая, что на нее могут напасть домашние животные, оставил тело в постройке и ушёл. Телефон и палку мужчина сжег в печи у себя дома», — рассказали в СК.