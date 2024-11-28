СК: Причастный к гибели девушки в Ужурском районе еще и надругался над жертвой

В нападении на школьницу обвиняется 41-летний мужчина, который работал на ферме в подчинении отца жертвы. Между мужчинами регулярно происходили конфликты, и 23 ноября скотник, находясь в нетрезвом состоянии, решил отомстить.
С его слов, он намеревался забить скот соседа. Злоумышленник взял нож, деревянную палку и пришел в его стайку с быками и свиньями. Там он встретил девушку, которая кормила животных, пока ее родители продавали мясо в Красноярске. Мужчина стал угрожать ей ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться.
«Налетчик схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. После этого он совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера. Затем фигурант забрал с места происшествия телефон девушки и, понимая, что на нее могут напасть домашние животные, оставил тело в постройке и ушёл. Телефон и палку мужчина сжег в печи у себя дома», — рассказали в СК.
В ходе допроса он признал вину в совершенных преступлениях. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенном с целью скрыть другое преступление (п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Сегодня суд изберет злоумышленнику меру пресечения — следствие ходатайствует о заключении под стражу.