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Экс-мэру Нового Уренгоя и его сообщникам продлили арест

Они будут заключены под стражу до 1 марта 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, а также трем фигурантам его дела. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронова Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — говорится в документах. Также до 1 марта продлен арест архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину, которые обвиняются в даче взятки.

Как отмечается в материалах, в судебном заседании обвиняемые и их защитники просили об изменении меры пресечения на домашний арест или залог от 12 до 30 млн рублей. Несмотря на доводы адвокатов о положительных характеристиках обвиняемых и их занятиях благотворительностью, суд оставил всех четверых под стражей.

Воронов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вместе с бывшим чиновником в начале июля были арестованы Полянский, Нак и Лясин. По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилом доме.

Он возглавлял Новый Уренгой с 2020 года, до этого занимал должность замгубернатора ЯНАО. В конце июня 2024 года ушел в отставку. Он подал заявление в пункт отбора на контрактную службу Минобороны РФ.