Экс-мэру Нового Уренгоя и его сообщникам продлили арест

Как отмечается в материалах, в судебном заседании обвиняемые и их защитники просили об изменении меры пресечения на домашний арест или залог от 12 до 30 млн рублей. Несмотря на доводы адвокатов о положительных характеристиках обвиняемых и их занятиях благотворительностью, суд оставил всех четверых под стражей.