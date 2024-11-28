Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Специалисты зафиксировали землетрясение у северо-восточного побережья Новой Зеландии. Подробности сообщает геологическая служба США (USGS).
По данным ресурса, магнитуда достигала 5,8. Явление произошло в 22:03 по времени UTC (01:03 по московскому времени).
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,7 километра. Близко к месту находится город Хикс-Бэй, в котором проживают около 1,3 тысячи человек. Населенный пункт расположился в 130 километрах от эпицентра землетрясения.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не озвучивалась. Также не было объявлено угрозы цунами.
Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 4. Его эпицентр располагался в 88 километрах от Сочи и в 12 километрах от Туапсе.