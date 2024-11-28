Штормовой ветер частично разрушил Музей моря на острове Попова

Дальневосточный морской заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде залива Петра Великого. Имеет статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. К интересным рыбам относятся мохнатоголовые морские собачки и акула катран. Присутствуют и китообразные: малые полосатики, дельфины и касатки. К экзотическим обитателям можно отнести тропических рыб: рыбу-саблю, летучих рыбок, ядовитую собаку-рыбу (фугу), спинорогов. В заповеднике находится самый южный остров России, остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.