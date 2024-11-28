Штормовой ветер частично разрушил Музей моря на острове Попова

Разгул стихии во Владивостоке 26 ноября почувствовал на себе Дальневосточный морской заповедник. Из-за штормового ветра обрушилась стена здания Музея моря и его охраны на острове Попова, на ряде кордонов сорваны панели солнечных электростанций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда».
«В здании музея с уникальными экспозициями, собранными за последние 50 лет, обрушилась часть стены эркера от стропильных конструкций до межэтажного перекрытия. Из-за произошедшего катаклизма и до капитального ремонта посещение музея закрыто, отменены экскурсии. В настоящее время ведутся первоочередные аварийно-восстановительные работы», — отметили в ведомстве.
Музей моря и его охраны — одно из уникальных мест, созданное учеными более 45 лет назад. Это единственный крупный музей на острове Попова и одна из главных местных достопримечательностей. Здесь представлена уникальная экспозиция с экспонатами в виде морских животных, рыб, птиц. В здании музея также расположены номера для туристов.
Дальневосточный морской заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде залива Петра Великого. Имеет статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. К интересным рыбам относятся мохнатоголовые морские собачки и акула катран. Присутствуют и китообразные: малые полосатики, дельфины и касатки. К экзотическим обитателям можно отнести тропических рыб: рыбу-саблю, летучих рыбок, ядовитую собаку-рыбу (фугу), спинорогов. В заповеднике находится самый южный остров России, остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.