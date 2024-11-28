Три человека стали жертвами горящего мусора во Владивостоке

Пожар в доме № 47 начался около 23:00. Очевидцев напугало пламя, вырывающееся из окна лестничной площадки. Задымление было настолько сильным, что, по словам местных жителей, сработал сигнал пожарной тревоги в соседнем здании.
Пожарные прибыли на место спустя 7 минут. К их прибытию почти 20 человек уже эвакуировались из дома самостоятельно.
В отрезанных дымом квартирах оставались шестеро жильцов, в том числе трое детей. Их пожарные вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств. Трое жильцов «пострадали от воздействия вредных факторов пожара» (скорее всего, надышались угарным газом), но они смогли выбраться на улицу самостоятельно. Погибших нет.
Пожар, который привёл к относительно серьёзным последствиям, оказался небольшим, его локализовали и ликвидировали на площади менее шести квадратных метров. Это горел мусор. Дознаватели МЧС проводят расследование по факту возгорания, в том числе выясняют его причину.
Ответственность за пожар может понести «владелец» горевшего мусора. Если речь о негабаритном хламе, брошенном в месте общего пользования, то отвечать должен жилец, который его там оставил. Если горел мусор в забившейся шахте мусоропровода, то спрос будет уже с управляющей домом организации. Непосредственного поджигателя тоже могут привлечь к ответственности, если удастся установить его личность — домовых камер наблюдения в «гостинке», скорее всего, нет.