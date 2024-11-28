Три человека стали жертвами горящего мусора во Владивостоке

Ответственность за пожар может понести «владелец» горевшего мусора. Если речь о негабаритном хламе, брошенном в месте общего пользования, то отвечать должен жилец, который его там оставил. Если горел мусор в забившейся шахте мусоропровода, то спрос будет уже с управляющей домом организации. Непосредственного поджигателя тоже могут привлечь к ответственности, если удастся установить его личность — домовых камер наблюдения в «гостинке», скорее всего, нет.