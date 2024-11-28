Ещё одна авария на ЛЭП оставила без света населённые пункты Приморья

Непогода, которая обрушилась на Приморье, привела к многочисленным отключениям в разных частях региона. «АиФ-Приморье» писал, что без света остались населённые пункты, такие как села Андреевка, Краскино, Цуканово, Гвоздево, а также Посьет и Камышовое. В общей сложности электричества не было в 17 населённых пунктах.