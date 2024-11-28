Ещё одна авария на ЛЭП оставила без света населённые пункты Приморья

В Приморье снова возникли проблемы с электроснабжением. Из-за аварии на ЛЭП без света осталась часть жителей нескольких муниципалитетов края. Партизанский, Лазовский и Ольгинский округа частично отключены от электричества. Инцидент произошёл из-за повреждения линий, принадлежащих ДРСК.
Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, бригады ДРСК сейчас работают над устранением обрыва провода на линии 110 кВ, которая проходит над рекой. Специалисты уточняют, что пролёт между опорами ЛЭП составляет 400 метров. Электрики рассчитывают восстановить линию до полудня 28 ноября, после чего начнётся подключение жилых домов.
Непогода, которая обрушилась на Приморье, привела к многочисленным отключениям в разных частях региона. «АиФ-Приморье» писал, что без света остались населённые пункты, такие как села Андреевка, Краскино, Цуканово, Гвоздево, а также Посьет и Камышовое. В общей сложности электричества не было в 17 населённых пунктах.
Прокуратура Хасанского района начала проверку обстоятельств, которые привели к отключению в восьми из них — Посьете, Краскино, Зарубино, Хасане, а также в сёлах Гвоздево, Андреевка, Витязь и Рисовая Падь.