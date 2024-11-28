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Не выходит на связь пятый день. В Иркутске начались поиски пропавшего парня

Поиски 21-летнего парня начались в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Внимание! Помогите найти человека, — разлетаются ориентировки о поисках молодого человека.

Известно, что 21-летний парень из Иркутска исчез 23 ноября 2024. Вот уже пятый день о нем ничего не слышно, на связь не выходит. Обеспокоенная семья обратилась в полицию и к волонтерам. В ГУ МВД Иркутской области делают предположение, что он мог отправиться в Улан-Удэ.

Сообщается, что в последний раз, когда родственники видели парня, он был одет в черную куртку, черную кофту, серые в клетку брюки и черные кроссовки.

— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза, — уточняют в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Иркутской области.

— Возможно, именно вы поможете кому-то вернуться домой!