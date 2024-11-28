Не выходит на связь пятый день. В Иркутске начались поиски пропавшего парня

Известно, что 21-летний парень из Иркутска исчез 23 ноября 2024. Вот уже пятый день о нем ничего не слышно, на связь не выходит. Обеспокоенная семья обратилась в полицию и к волонтерам. В ГУ МВД Иркутской области делают предположение, что он мог отправиться в Улан-Удэ.