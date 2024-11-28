ТАСС: экс-замглавы МЧС Гуровича освободили из колонии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы за мошенничество, освободился из колонии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Гурович отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов, которая расположена в Нижнем Тагиле. В общей сложности он провел в заключении менее 2,5 года.
Гурович был арестован 13 июля 2022 года. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии, признав виновным в превышении полномочий. По данным следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали.
При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму свыше 320 млн рублей. Бывший замминистра вину не признал.