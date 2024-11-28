ТАСС: экс-замглавы МЧС Гуровича освободили из колонии

Гурович был арестован 13 июля 2022 года. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии, признав виновным в превышении полномочий. По данным следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали.