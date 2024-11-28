Старшеклассник получил ножевое ранение в Актобе

«Там были наши два наших ученика и третий — студент колледжа. Нож студента колледжа. Играя ножом, попали чуть выше колена, следствие идёт. Родители знают, что это несчастный случай, все присутствовали и в больнице, и здесь были. Родители пострадавшего ребёнка тоже признают, что это по неосторожности», — сказала директор средней школы № 10 города Актобе Индира Бексултанова.