Учительница из Приангарья из-за загадочной болезни не может вспомнить сына

Через неделю угроза жизни девушки миновала. Ей поставили официальный диагноз «острая гипоксическая энцефалопатия». Это состояние возникает из-за недостаточного снабжения нейронов мозга кислородом. Спустя несколько месяцев девушку отпустили домой. Полностью восстановиться она не смогла. Ей пришлось заново учиться ходить, сидеть, сгибать и разгибать конечности. Голос её стал тихим. У неё возникла частичная амнезия — она помнит свое имя, родителей, но не помнит новорожденного сына. Она разучилась читать, потеряла некоторые другие навыки.