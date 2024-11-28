Учительница из Приангарья из-за загадочной болезни не может вспомнить сына

Учительница из Черемхово из-за загадочной болезни не может вспомнить сына. О необычной истории болезни пишет КП-Иркутск.
21-летняя Ксения родила сына, однако вскоре заболела загадочной болезнью, которая приковала сибирячку к инвалидному креслу и вызвала помутнение памяти. Из-за этого она не узнает своего ребенка.
Как пишет издание, Ксении стало плохо 23 мая 2024 года. У неё резко подскочила температура до +38, начались боли внизу живота. В женской консультации её госпитализировали с кровотечением, после чего у неё произошла остановка сердца. Три дня она провела в медикаментозной коме.
Через неделю угроза жизни девушки миновала. Ей поставили официальный диагноз «острая гипоксическая энцефалопатия». Это состояние возникает из-за недостаточного снабжения нейронов мозга кислородом. Спустя несколько месяцев девушку отпустили домой. Полностью восстановиться она не смогла. Ей пришлось заново учиться ходить, сидеть, сгибать и разгибать конечности. Голос её стал тихим. У неё возникла частичная амнезия — она помнит свое имя, родителей, но не помнит новорожденного сына. Она разучилась читать, потеряла некоторые другие навыки.
Девушке требуется долгая и дорогостоящая реабилитация. По прогнозам специалистов, на её восстановление могут уйти годы.
Отметим, что девушка до рождения ребенка работала учителем начальных классов.
Ранее сообщалось о том, как многодетная мать из Тайшета Иркутской области борется со страшным диагнозом. Она также почувствовала сильное недомогание в конце мая 2024 года.