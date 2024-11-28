100 кг наркотиков обнаружили у иностранцев в Новосибирской области

Двух иностранцев поймали на производстве и сбыте наркотиков в Новосибирской области. Правоохранители обнаружили партию запрещенных веществ весом в 100 килограмм. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
По версии следствия, злоумышленники стали соучастниками криминальной группировки, в которую вступили через интернет. Иностранные граждане произвели более 100 кг наркотического средства, 40 кг из которых они расфасовали на более мелкие партии и разместили в тайники на территории Мошковского района Новосибирской области.
Все запрещенные вещества изъяли правоохранители.
Злоумышленникам грозит наказание по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 10 лет колонии дали мужчине, который хотел продавать наркотики в Новосибирске. А еще у него отобрали телефон.