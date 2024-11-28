100 кг наркотиков обнаружили у иностранцев в Новосибирской области

По версии следствия, злоумышленники стали соучастниками криминальной группировки, в которую вступили через интернет. Иностранные граждане произвели более 100 кг наркотического средства, 40 кг из которых они расфасовали на более мелкие партии и разместили в тайники на территории Мошковского района Новосибирской области.