Вынесен приговор по делу об убийстве и поджоге в Экибастузе

По камерам наблюдения установлено, что обвиняемый и жертва действительно в день убийства ходили вместе в магазин. Это же подтвердили очевидцы. На месте преступления нашли отпечатки пальцев, а на изъятых вещах экибастузца обнаружили следы крови убитой. Учитывая все обстоятельства, его приговорили к девяти годам колонии. Свою вину он не признал. Приговор не вступил в законную силу.