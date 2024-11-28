Житель Приморья получил 18 лет колонии за перестрелку с полицией

Ранее присяжные сочли доказанным, что в октябре 2020 года осужденный совместно с другим жителем Хасанского района совершил вооруженное нападение на сотрудников полиции, участвовавших в выявлении очагов произрастания наркосодержащих растений. Фигуранты вели стрельбу в полицейских боевыми патронами из самозарядного ружья и комбинированного двуствольного ружья. В результате один из нападавших получил ранение, несовместимое с жизнью, а подсудимый скрылся.