Житель Приморья получил 18 лет колонии за перестрелку с полицией

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных назначил жителю Хасанского района Приморья 18 лет лишения свободы по делу о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных признал мужчину виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима, а первые шесть лет — тюрьма», — говорится в сообщении.
Ранее присяжные сочли доказанным, что в октябре 2020 года осужденный совместно с другим жителем Хасанского района совершил вооруженное нападение на сотрудников полиции, участвовавших в выявлении очагов произрастания наркосодержащих растений. Фигуранты вели стрельбу в полицейских боевыми патронами из самозарядного ружья и комбинированного двуствольного ружья. В результате один из нападавших получил ранение, несовместимое с жизнью, а подсудимый скрылся.
Он был обнаружен и задержан в течение следующих суток. Правоохранители при этом завершили запланированные антинаркотические мероприятия и изъяли порядка 40 кг наркотических растений и веществ.