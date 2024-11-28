Мошенники в Узбекистане нашли способ разводить владельцев iPhone

Vaib.uz (27 ноября) — Владельцы iPhone, будьте осторожны! Мошенники придумали хитрую схему, как заблокировать ваш телефон и потребовать выкуп за его разблокировку. Об этом сообщил эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.