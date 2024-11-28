Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники в Узбекистане нашли способ разводить владельцев iPhone

Vaib.uz (27 ноября) — Владельцы iPhone, будьте осторожны! Мошенники придумали хитрую схему, как заблокировать ваш телефон и потребовать выкуп за его разблокировку. Об этом сообщил эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.

Суть схемы заключается в следующем:

  1. Мошенник находит объявление о продаже iPhone на платформе OLX. Он связывается с продавцом через Telegram и показывает интерес к покупке.
  2. После этого мошенник начинает рассказывать историю о том, что его учетная запись iCloud якобы не работает на всех устройствах Apple. В подтверждение своей «честности» он делится своим логином и паролем от iCloud, объясняя, что хочет протестировать свой аккаунт на телефоне продавца.
  3. Продавец вводит эти данные в телефон и отправляет скриншот. Все выглядит безобидно, ведь логин и пароль были предоставлены самим покупателем.
  4. Однако после этого телефон тут же блокируется. Через функцию Find My iPhone мошенник отмечает устройство как утерянное, блокирует его и требует выкуп за разблокировку.

Как избежать обмана?

  • Никогда не вводите чужие данные на своем устройстве, даже если они кажутся безопасными.
  • Не устанавливайте программы, если об этом просит незнакомец.
  • Проверяйте потенциальных покупателей и избегайте тех, кто требует подозрительных действий с вашим телефоном.
  • Делитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы защитить их от подобных мошенников.

Помните, что осторожность — ваш лучший друг при продаже техники. Не позволяйте мошенникам украсть ваше устройство или деньги.