Мошенники в Узбекистане нашли способ разводить владельцев iPhone

Суть схемы заключается в следующем:
- Мошенник находит объявление о продаже iPhone на платформе OLX. Он связывается с продавцом через Telegram и показывает интерес к покупке.
- После этого мошенник начинает рассказывать историю о том, что его учетная запись iCloud якобы не работает на всех устройствах Apple. В подтверждение своей «честности» он делится своим логином и паролем от iCloud, объясняя, что хочет протестировать свой аккаунт на телефоне продавца.
- Продавец вводит эти данные в телефон и отправляет скриншот. Все выглядит безобидно, ведь логин и пароль были предоставлены самим покупателем.
- Однако после этого телефон тут же блокируется. Через функцию Find My iPhone мошенник отмечает устройство как утерянное, блокирует его и требует выкуп за разблокировку.
Как избежать обмана?
- Никогда не вводите чужие данные на своем устройстве, даже если они кажутся безопасными.
- Не устанавливайте программы, если об этом просит незнакомец.
- Проверяйте потенциальных покупателей и избегайте тех, кто требует подозрительных действий с вашим телефоном.
- Делитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы защитить их от подобных мошенников.
Помните, что осторожность — ваш лучший друг при продаже техники. Не позволяйте мошенникам украсть ваше устройство или деньги.