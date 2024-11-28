Из окна третьего этажа в Уфе выпала 6-летняя девочка

На улице Хмельницкого, 88 в Уфе из окна на третьем этаже выпала шестилетняя девочка. В момент происшествия она была дома с отцом, сообщили в Управлении гражданской защиты.
Известно, что малышка открыла окно и упала вниз вместе с москитной сеткой, о которую она облокотилась. Отец не заметил, что произошло с дочерью. Лежащего на земле ребенка увидел прохожий, который вызвал скорую помощь.
«Девочка осталась жива. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу для обследования», — прокомментировали в УГЗ.