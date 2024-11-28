Уфимские врачи перечислили причины простуды

Стало известно, почему жители Башкирии могут заболеть ОРВИ. По словам медиков Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы, на это есть пять причин.
Так, первая причина — нехватка витаминов и минералов. Их дефицит приводит к тому, что организм перестает сопротивляться болезням.
Неправильное питание также ведет к дисбалансу питательных веществ и мешает организму бороться с вирусами.
Третьей причиной является частая встреча с инфекциями. Например, дети в садиках болеют чаще. В массовом скоплении людей также можно с большей вероятностью заразиться, чем в маленьком коллективе.
Переохлаждение — четвертая причина частых простудных заболеваний. Пониженные температуры и резкие перепады погоды могут ослабить защитные функции организма, который становится более уязвим к вирусам.
Пятая причина — это стресс и недостаток сна. По словам уфимских врачей, стрессовые гормоны подавляют действие иммунных клеток, что делает организм более восприимчивым к инфекциям.
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