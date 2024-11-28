Под Омском задержали водителя, сбившего 13-летнего мальчика

Установить автомобиль, на котором был совершён наезд, удалось благодаря информационно-поисковой системе «Паутина».
Мужчина пояснил, что не успел среагировать, когда ребёнок выбежал на дорогу.
«Пацан ударился об кабину. Я сразу остановил, выбежал, вывел его на обочину. Спросил: “Всё нормально?” — “Да, всё нормально”», — рассказал водитель.
После этого водитель покинул место ДТП. Мальчик в настоящее время находится в больнице.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, против нарушителя возбуждены четыре административных дела. В том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора и оставление места ДТП.