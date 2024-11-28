В Омске пропал подросток во всём чёрном

В среду, 27 ноября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 16-летнего Алпеева Никиты Андреевича. На этой неделе, 25 ноября, подросток вышел из дома и не вернулся. Проживает омич на улице Перелёта, 24.
Приметы пропавшего: рост составляет 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в чёрные джинсы, чёрную куртку с красной надписью и чёрную шапку. Также с собой у него была барсетка чёрного цвета.
Волонтёры отмечают, что для поисков пропавшего требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).