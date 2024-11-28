Ещё одно нападение собак произошло в Омске на улице Малиновского

При укусе животного человеку необходимо поставить прививку от бешенства. На этой неделе сообщалось, что в ряде регионов наблюдается дефицит таких вакцин. В том числе и в Омске. Однако позже эту информацию опровергли. В Омской области достаточно препарата для вакцинации от бешенства. За год в поликлиники Омска с укусами различных животных, в том числе и белок, обратились 137 жителей региона.