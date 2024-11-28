Ещё одно нападение собак произошло в Омске на улице Малиновского

В Омске ещё одна бездомная собака напала на человека. На этот раз жертвой агрессии животного стала 14-летняя девушка. Ей понадобилась медицинская помощь. Информация о нападении появилась в соцсетях. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
Собака укусила подростка на улице Малиновского в Советском округе Омска. Совсем недавно, 14 ноября, там произошло нападение животного на женщину, которая выносила мусор. После того инцидента в район отправили спецбригаду для отлова собаки. Но случай повторился вновь. Не сообщается, та же это собака, что укусила женщину и девушку, или это другое животное.
При укусе животного человеку необходимо поставить прививку от бешенства. На этой неделе сообщалось, что в ряде регионов наблюдается дефицит таких вакцин. В том числе и в Омске. Однако позже эту информацию опровергли. В Омской области достаточно препарата для вакцинации от бешенства. За год в поликлиники Омска с укусами различных животных, в том числе и белок, обратились 137 жителей региона.
Ранее мы писали, что омские власти отказались от идеи усыпления бездомных собак.