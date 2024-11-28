На самой темной дороге в Челябинской области вновь сбили пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Аргаяшском районе.
Все произошло вечером 27 ноября. На 23-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 48-летний водитель Ford Focus совершил наезд на пешехода 1977 года рождения.
Отмечается, что мужчина нарушил пункт 4.6 ПДД РФ, так как находился на проезжей части без светоотражающих элементов, создав помеху в движении т/с.
Пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.
Напомним, вечером 25 ноября на 45-м километре дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель ВАЗ-21150 совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, внезапно вышел с обочины на проезжую часть. Мужчина погиб.