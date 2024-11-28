Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На самой темной дороге в Челябинской области вновь сбили пешехода

На самой темной дороге в Челябинской области вновь сбили пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Аргаяшском районе.

Все произошло вечером 27 ноября. На 23-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 48-летний водитель Ford Focus совершил наезд на пешехода 1977 года рождения.

Отмечается, что мужчина нарушил пункт 4.6 ПДД РФ, так как находился на проезжей части без светоотражающих элементов, создав помеху в движении т/с.

Пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

Напомним, вечером 25 ноября на 45-м километре дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель ВАЗ-21150 совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, внезапно вышел с обочины на проезжую часть. Мужчина погиб.