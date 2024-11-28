К казахстанцам с призывом обратилось МВД

«Работа полиции направлена на обеспечение неотвратимости наказания для каждого нарушителя закона, вне зависимости от его статуса, должности или положения. Исключений нет. Необходимо учесть, что патрульные полицейские строго выполняют требования закона. Любое противоправное действие с их стороны влечет за собой строгие последствия. Призываем граждан соблюдать закон, выполнять законные требования полицейских и не принимать попытки подкупа должностных лиц».