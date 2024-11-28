«Загубил мне всю жизнь…»: единственная выжившая жертва иволгинского потрошителя не смогла обрести семью

Все случилось в далеком 1988-м в Барнауле. Преступление потрясло весь город. 23-летняя швея возвращалась поздно вечером со смены, когда маньяк лишил ее сознания, ударив со спины. После он оттащил девушку в кусты, а там… Даже страшно писать о таком. Долгие годы следствие пыталось выйти на подозреваемого, но дело в итоге пришлось прекратить. В столе оно пролежало около 32 лет. И в 2022 году 58-летний Кегашбек Орунбаев, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» вдруг «заговорил». Маньяк, получивший прозвище иволгинский потрошитель и безумный шаман за преступления над четырьмя женщинами в Бурятии с 2007 по 2012 годы, признался в новых эпизодах. Оказалось, Галина стала единственной жертвой, кому он сохранил жизнь.