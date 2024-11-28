«Загубил мне всю жизнь…»: единственная выжившая жертва иволгинского потрошителя не смогла обрести семью

«Он загубил мне всю жизнь…», — свою удачу уже 59-летняя Галина* не считает чудом, скорее наоборот — тяжелым крестом, который вынуждена нести уже долгие 36 лет.
Все случилось в далеком 1988-м в Барнауле. Преступление потрясло весь город. 23-летняя швея возвращалась поздно вечером со смены, когда маньяк лишил ее сознания, ударив со спины. После он оттащил девушку в кусты, а там… Даже страшно писать о таком. Долгие годы следствие пыталось выйти на подозреваемого, но дело в итоге пришлось прекратить. В столе оно пролежало около 32 лет. И в 2022 году 58-летний Кегашбек Орунбаев, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» вдруг «заговорил». Маньяк, получивший прозвище иволгинский потрошитель и безумный шаман за преступления над четырьмя женщинами в Бурятии с 2007 по 2012 годы, признался в новых эпизодах. Оказалось, Галина стала единственной жертвой, кому он сохранил жизнь.
Нет ни мужа, ни детей.
Сейчас о Галине известно немного. После трагедии она закрылась от мира. Но некоторыми подробностями о минувших событиях с корреспондентом КП-Иркутск поделился Иван Зеленский, следователь по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Оказалось, Галина стала единственной жертвой, кому он сохранил жизнь. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.
В 80-х Галина устроилась швеей на предприятие в Барнауле. Работать приходилось в две смены, возвращалась домой обычно поздно, уже по темноте. Встречать некому, а дорога к дому лежала через мрачный и безлюдный пустырь между гаражами. То, что случилось тем роковым вечером, женщина помнит отрывками. Мужской силуэт, темная одежда, удар со спины.
Очнулась уже в больнице с черепно-мозговой травмой. Полуобнаженную швею нашли на пустыре прохожие. О том, что с ней произошло, узнала от медиков. Долгое время следователи пытались выйти на след преступника. Но не было возможности составить даже фоторобот. Лица нападавшего жертва не видела…
Пережить эту личную трагедию и начать жизнь заново женщина так и не смогла: не удалось завести мужа и детей.
— Сказала, что маньяк сломал ей жизнь, — говорит Иван Зеленский. — Для нее произошедшее стало сильнейшим потрясением. Пыталась наладить личную жизнь, не вышло.
Заезжий гастролер.
Через два года Барнаул потрясла еще одна трагедия. На заброшенном пустыре между гаражей нашли без признаков жизни 17-летнюю студентку. Она возвращалась домой после дискотеки. Однако нападение на Галину и смерть девушки следователи не спешили связывать. Это преступление тоже осталось нераскрытым. Еще через пару лет в соседнем с Барнаулом городе Новоалтайске жестоко расправились с 76-летней пенсионеркой. Все пытались замаскировать за обычным пожаром. Дом женщины, скрывая следы, облили керосином и поднесли зажженную спичку. И снова преступник смог уйти и остаться непойманным.
Далее, в 92-м году снова в Барнауле нашли 35-летнюю женщину у теплоэлектростанции.
Через два года Барнаул потрясла еще одна трагедия. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.
— Было мало информации о подозреваемом, — говорит следователь по расследованию особо важных дел. — Да и криминалистические возможности были не те, что сейчас. Свидетели были, но не прямые очевидцы. Тем более, никто не предполагал, что преступник — заезжий гастролер.
Так, эти несколько преступлений долгие 30 лет оставались нераскрытыми, хотя к ним время от времени и возвращались.
Семья отреклась от мужа и отца.
Иволгинский потрошитель он же Кегашбек Орунбаев, семьянин и отец. За этой маской удачно срывался тот самый кровавый преступник, не оставлявший следов. Родился в Киргизской ССР в 1962 году. Учился в одном из вузов Минска, но на втором курсе бросил обучение и в середине 80-х перебрался в Алтайский край. Там познакомился с будущей женой и через пару лет уехал жить в Бурятию, на малую родину невесты. Сыграли свадьбу, а вскоре на свет появился сын. Работал Кегашбек на заводе.
— Родные не замечали агрессии в поведении Орунбаева. К жене он насилия не проявлял, — рассказывает Иван Зеленский.
И все равно брак стал трещать по швам.
«Вмешалась теща. Да и жена оказалась холодной», — рассказывал Кегашбек.
«Думал, брак поможет остановиться», — признается уже в 2022 году следователям маньяк. Ведь до этого года о преступлениях потрошителя в Алтайском крае не будет известно. Там он расправился с тремя женщинами и надругался над Галиной. Но сознается в этом региональному Следкому только спустя 30 лет.
Первый срок Орунбаев получил в 1999 году. К тому моменту он уже развелся с женой. За преступления над жительницей Иволгинского района он получил 12 лет колонии. А еще и знаменитое прозвище — иволгинский потрошитель. Как все произошло? Как вышли на след преступника? Следователи не сообщают.
Во время допросов он рассказывал, что в 12 лет до него домогалась нетрезвая родственница. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.
— Задержали по горячим следам, — сообщил КП-Иркутск Зоригто Цыдыпов, начальник полиции ОМВД России по Иволгинскому району (в 2012 году). Сейчас это все, что известно о поимке Орунбаева за преступление в Иволгинском районе.
Но о прошлых преступлениях в Алтайском крае на тот момент никто и не догадывался.
Семья после приговора отреклась от Орунбаева. Жена с ребенком не подозревали, что бок о бок раньше жили с настоящим монстром.
Даст о себе знать.
Отсидев восемь лет, в 2006 году Орунбаев вышел условно-досрочно за хорошее поведение. Взялся за старое. Летом 2007-го в Улан-Удэ на берегу реки нашли останки молодой девушки. То, что с ней сотворили, не укладывается в голове, даже описывать такое нельзя… По сей день следователи не могут определить личность жертвы. Криминалисты сумели только составить примерный фоторобот погибшей по черепу. Примерный портрет разослали по всей России.
Орунбаев же залег на дно. Скитался по Бурятии, подрабатывал, где придется. Так прошло пять лет. А после новое преступление. С сибирячкой познакомился случайно на улице. Пригласил ее в гостиницу, где и совершил преступление.
Сам потом признался, мол, все случилось из-за денег. Решил, что гостья залезла в его карман и вытащила их. Под рукой в тот момент у него оказался шнурок от обуви, который обнаружили на шее жертвы. После он нашел потерянные деньги в своей одежде.
На подозреваемого вышли в тот же день, когда обнаружили тело в гостинице. Лицо Орунбаева зафиксировали камеры наблюдения, когда он вместе с жертвой входил в номер. По записям составили фоторобот. Ориентировки спустя пару часов распространили по столице Бурятии. Тогда его и заметили полицейские. Однако маньяка пришлось отпустить. У него не было мотива.
Мечтал попасть в ад.
Очередной жертвой Орунбаева, причем буквально через пару месяцев, стала 53-летняя жительница поселка Нижняя Иволга. Туда он уехал работать строителем. Местным жителям представлялся Маратом. А жертва была его приятельницей.
— Они познакомились просто по-соседски. Она одна жила, как и он. Как говорится, скрашивали друг другу одиночество, — рассказывает КП-Иркутск Зоригто Цыдыпов.
После Орунбаев поспешил уехать из Нижней Иволги. Так и возникли подозрения на его счет. Снова был составлен фоторобот — по описаниям соседей.
— Портрет напоминал подозреваемого по делу об убийстве женщины в гостинице, — рассказывает КП-Иркутск Роман Хандажапов, руководитель следственного отдела СУ СК РФ Бурятии. Стало понятно — жертв с разницей примерно в два месяца погубил один и тот же человек.
Портрет подозреваемого распространили по всей Бурятии. Через пару дней в дежурную часть поступил звонок. Заметили похожего мужчину. На место была отправлена оперативная группа для задержания.
— Он сразу во всем признался. Без запинки и детально рассказал о преступлениях 2007 и 2012 годов. Я тогда спросил его, мол, зачем все это сделал. Орунбаев ответил, что все его проблемы из-за женщин, — рассказывает Зоригто Цыдыпов.
«Все было бы по-другому».
В 2012 году за зверства Орунбаев получил первое пожизненное и отправился отбывать наказание в колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин». А спустя 10 лет вдруг начал сознаваться в преступлениях, которые совершил в Алтайском крае в 80-х и 90-х. В 2022 году Иволгинского потрошителя перевели в Барнаул.
Сначала он признался в зверствах над Галиной, а потом в расправе пенсионерки, 17-летней студентки и 35-летней женщины. В 2023 году он получил второе пожизненное и еще 9,5 лет заключения.
«Если бы они не отказывали, то все было бы по-другому», — оправдывал свои грехи Орунбаев.
— Во время допросов он рассказывал, что в 12 лет до него домогалась нетрезвая родственница. Женщина якобы полезла целоваться, но у него, по его словам, это вызвало отвращение, — говорит Иван Зеленский. — Также он признался, что не сложился первый сексуальный опыт. «Не получилось… Мне как-то это особо не понравилось». Говорил, что повлияли, кроме того, на него отказы со стороны женщин на интимную близость.
Маньяк находится в «Черном дельфине». Хотел бы наладить связь с сыном. Спрашивал у следователей, где он живет и работает. Просил показать фотографии. Однако родные с Орунбаевым поддерживать отношения не хотят. Известно, что сын даже поменял фамилию.
*- имена героев изменены (прим- Ред.).