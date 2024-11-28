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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой помощи в Петербурге

Агрессивный прохожий с ножом угрожал убийством сотрудникам скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге поздним вечером 25 ноября у дома на улице Руднева агрессивный прохожий напал с ножом на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову. При этом мужчина угрожал бригаде убийством. В итоге его задержали росгвардейцы и увезли в отдел полиции. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

— Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, что задержанному 46 лет. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за различные правонарушения.

СК