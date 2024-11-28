Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой помощи в Петербурге

В Петербурге поздним вечером 25 ноября у дома на улице Руднева агрессивный прохожий напал с ножом на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову. При этом мужчина угрожал бригаде убийством. В итоге его задержали росгвардейцы и увезли в отдел полиции. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по данному факту.