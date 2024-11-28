Во Владивостоке мужчина избил соседа, не давшего ему избить его девушку

Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту хулиганства. В одном из многоквартирных домов мужчина напал на соседа, который днем ранее не дал ему избить его девушку, сообщает ИА PrimaMedia. Доклад о ходе расследования будет предоставлен руководителю СКР Александру Бастрыкину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу приморского СКР.
«В программе одного из федеральных телеканалов сообщалось, что во Владивостоке неравнодушные соседи спасли от избиения одним из жильцов многоквартирного дома его девушки, они взломали дверь и спасли пострадавшую. На следующий день после разбирательств в полиции дебошир вернулся и избил соседа», — сообщили в ведомстве.
Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.