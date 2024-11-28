Во Владивостоке мужчина избил соседа, не давшего ему избить его девушку

«В программе одного из федеральных телеканалов сообщалось, что во Владивостоке неравнодушные соседи спасли от избиения одним из жильцов многоквартирного дома его девушки, они взломали дверь и спасли пострадавшую. На следующий день после разбирательств в полиции дебошир вернулся и избил соседа», — сообщили в ведомстве.