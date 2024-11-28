В Волгодонске пожилой водитель попал в больницу после аварии

В Волгодонске 71-летний водитель попал в больницу после ДТП. Это произошло вечером 27 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пожилой мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan Almera. Вторая иномарка в свою очередь зацепила Ravon Gentra.
Обстоятельства и причины произошедшего дополнительно проясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.