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В Волгодонске пожилой водитель попал в больницу после аварии

В Волгодонске столкнулись три иномарки, пострадал 71-летний водитель.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске 71-летний водитель попал в больницу после ДТП. Это произошло вечером 27 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пожилой мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan Almera. Вторая иномарка в свою очередь зацепила Ravon Gentra.

Обстоятельства и причины произошедшего дополнительно проясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.