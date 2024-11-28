Житель Краснодара, спасший людей в горящем самолете, страдает аэрофобией

24 ноября самолет Сочи — Анталья загорелся после жесткой посадки. Продавец фруктов из Краснодара Султан Султанов оказал помощь пассажирам. Он признался, что боится летать на самолетах и каждый раз принимает лекарства.
Султанов рассказал, что после приема таблеток ложится спать в самолете. Но в этот раз ему сделать это не удалось, он даже не выпил лекарства. Мужчина всю дорогу не спал, он читал молитву.
Ранее мы сообщали, что на Кубани наградят мужчину, который спас людей из загоревшегося самолета. Депутат Дмитрий Гусев рассказал, что гордится земляком, который проявил героизм в сложной ситуации. Парламентарий намерен направить краснодарцу благодарственное письмо.