«Живого места нет, рядом скорая»: появились кадры с места «страшной» аварии в столице ДФО

В четверг, 28 ноября, произошла авария в районе ул. Маковского, 296. По предварительным данным, водитель Toyota Vanguard при перестроении совершил столкновение с Honda Fit. От удара Fit совершил опрокидывание. По словам очевидцев, бригада скорой помощи прямо сейчас оказывают помощь рулевому Fit.