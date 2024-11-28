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«Живого места нет, рядом скорая»: появились кадры с места «страшной» аварии в столице ДФО

«Тачку жутко разворотило», — комментируют очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Предположительно, в происшествии есть пострадавшие, сообщает ИА PrimaMedia.

В четверг, 28 ноября, произошла авария в районе ул. Маковского, 296. По предварительным данным, водитель Toyota Vanguard при перестроении совершил столкновение с Honda Fit. От удара Fit совершил опрокидывание. По словам очевидцев, бригада скорой помощи прямо сейчас оказывают помощь рулевому Fit.

В соцсетях приморцы эмоционально реагируют на ситуацию: «Тачки жутко разворотило»; «Никто не пострадал?»; «Страх какой»; «Страшно садиться за руль».

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«На крышу лег», — комментируют очевидцы.

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На место происшествия приехала скорая помощь.