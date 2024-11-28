«Живого места нет, рядом скорая»: появились кадры с места «страшной» аварии в столице ДФО

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Предположительно, в происшествии есть пострадавшие, сообщает ИА PrimaMedia.
В четверг, 28 ноября, произошла авария в районе ул. Маковского, 296. По предварительным данным, водитель Toyota Vanguard при перестроении совершил столкновение с Honda Fit. От удара Fit совершил опрокидывание. По словам очевидцев, бригада скорой помощи прямо сейчас оказывают помощь рулевому Fit.
В соцсетях приморцы эмоционально реагируют на ситуацию: «Тачки жутко разворотило»; «Никто не пострадал?»; «Страх какой»; «Страшно садиться за руль».
«Тело на дороге»: мощное ДТП на трассе с пострадавшими во Владивостоке — видео.
«На крышу лег», — комментируют очевидцы.
«Колеса вверх, на месте полиция»: страшная авария на трассе в Приморье в эти минуты.
На место происшествия приехала скорая помощь.