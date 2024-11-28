В трех городах Башкирии зафиксировали превышение ПДК пыли и газа

В Башкирии продолжают следить за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Синоптики предоставили отчет за октябрь 2024 года, в котором говорится, что превышение предельной концентрации пыли и вредных веществ было зарегистрировано в трех городах республики.
Так, в Уфе, за месяц было отмечено три случая, когда фиксировалось превышение норм по пыли и хлориду водорода. Также метеорологи 13 раз регистрировали превышения нормативов. Все они касались этилбензола.
В еще одном башкирском городе, Салавате, нормы превышались 27 раз: 22 из них связаны с изопропилбензолом, четыре — с аммиаком, один — с этилбензолом.
В других двух крупных городах, Туймазах и Благовещенске, превышение норм обнаружено не было.
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