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В трех городах Башкирии зафиксировали превышение ПДК пыли и газа

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в трех городах Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают следить за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Синоптики предоставили отчет за октябрь 2024 года, в котором говорится, что превышение предельной концентрации пыли и вредных веществ было зарегистрировано в трех городах республики.

Так, в Уфе, за месяц было отмечено три случая, когда фиксировалось превышение норм по пыли и хлориду водорода. Также метеорологи 13 раз регистрировали превышения нормативов. Все они касались этилбензола.

В еще одном башкирском городе, Салавате, нормы превышались 27 раз: 22 из них связаны с изопропилбензолом, четыре — с аммиаком, один — с этилбензолом.

В других двух крупных городах, Туймазах и Благовещенске, превышение норм обнаружено не было.

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