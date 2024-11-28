Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагическое ДТП на трассе Алматы — Бишкек: погибли четыре человека

Водитель Hyundai Accent не справился с управлением и въехал в дерево, что привело к гибели четырёх человек, сообщает El.kz со ссылкой на Astana TV.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 29 километре автодороги Алматы — Бишкек. По информации полиции, водитель автомобиля не справился с рулевым управлением, в результате чего машина столкнулась с деревом.

На месте аварии погибли водитель и трое пассажиров. Ещё троих пострадавших с тяжёлыми травмами госпитализировали в Карасайскую многопрофильную клиническую больницу.

Как сообщил заведующий травматологическим отделением больницы Асет Ескулов, пациенты поступили с сочетанными травмами, множественными переломами и черепно-мозговыми травмами. Один из них был помещён в нейрохирургическое отделение, двое — в травматологическое. Одному пострадавшему оперативно вправили вывих бедренной кости, после чего его состояние стабилизировали.

По факту ДТП заведено уголовное дело. Полиция Алматинской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.