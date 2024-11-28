Трагическое ДТП на трассе Алматы — Бишкек: погибли четыре человека

Как сообщил заведующий травматологическим отделением больницы Асет Ескулов, пациенты поступили с сочетанными травмами, множественными переломами и черепно-мозговыми травмами. Один из них был помещён в нейрохирургическое отделение, двое — в травматологическое. Одному пострадавшему оперативно вправили вывих бедренной кости, после чего его состояние стабилизировали.